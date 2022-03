Umwelttag in Rommerskirchen : Gemeinde sucht freiwillige Helfer

Rommerskirchen Am 19. März heißt es „Großreinemachen“ in Rommerskirchen. Seit über 20 Jahren organisiert die Verwaltung Umwelttage. Für das leibliche Wohl der Helfer wird gesorgt.

Schon seit dem Jahr 2000 organisiert die Gemeinde Rommerskirchen sogenannte „Umwelttage“ unter dem Motto „Fit in den Frühling“. Diese Tage erfreuen sich in jedem Jahr großer Resonanz bei der Bevölkerung. Doch leider gibt es immer noch genügend Umweltsünder, sodass auch im Gemeindegebiet immer wieder achtlos oder auch absichtlich weggeworfene Gegenstände in der Natur beobachtet werden. Diesem „wilden Müll“ möchte die Verwaltung auch in diesem Frühling zu Leibe rücken und tatkräftig aufräumen. Am Samstag, 19. März, soll deshalb der diesjährige Umwelttag in Rommerskirchen stattfinden.