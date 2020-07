Turnverein Rommerskirchen : Der neue Sportabzeichen-Chef Theo Kather

Rommerskirchen Im vergangenen Jahr legten 74 Breitensportler das Deutsche Sportabzeichen bei Theo Kather vom Turnverein Rommerskirchen ab. Der 53-Jährige hilft dabei, dass die vier Disziplinen bewältigt werden.

Am schönsten findet Theo Kather es, wenn Frauen und Männer ihr Sportabzeichen ablegen und dabei den Spaß an einer bis dahin unbekannten Disziplin entdecken: „Schön, wenn die Sportler dabei bleiben. Sie sollen sich wohlfühlen und wiederkommen“, sagt der 53 Jahre alte Geschäftsführer des Turnvereins Rommerskirchen, der sich um die Sportabzeichen-Abnahme kümmert. Im vorigen Jahr haben 74 beim TV Rommerskirchen das Deutsche Sportabzeichen abgelegt.

Jeden Montag kann von 16 bis 18 Uhr auf der Sportanlage des TV am Gorchheimer Weg trainiert und die Prüfung abgelegt werden. Theo Kather unterstützen dabei Rudi Schnabel, Luke Schlattmann, Tochter Cora und Sohn Aaron Kather. „Es ist toll, das in einem Team anzubieten, da kann man sich gut um die einzelnen Bewerber und ihre Leistungen kümmern und ihnen Tipps geben“, sagt der Industriemechaniker, der bei RWE arbeitet.

Denn einige der Leute, die das Deutsche Sportabzeichen ablegen, haben einzelne der Disziplinen noch nie ausprobiert. Vier müssen sie in gewissen Zeit- oder Metervorgaben erledigen. „Da versuche ich immer, die Leute zum Ausprobieren zu überreden – und mache da gern auch alles mit, um Anregungen zu geben“, erklärt der Übungsleiter, dem die Freude und das Engagement anzumerken ist. In der sportlichen Familie gemeinsam mit Tochter und Sohn zu agieren, freut ihn ebenfalls sehr.

Er selbst ist Läufer, der normalerweise alle bis zu zehn Kilometer langen Stadt- und Waldläufe in der Umgebung mitmacht. „Das ging jetzt in der Corona-Krise leider nicht“, sagt Theo Kather. Aber dass jetzt mit sechs Wochen „Verspätung“ Sport überhaupt wieder mit strengem Hygienekonzept möglich ist, dafür ist Theo Kather sehr dankbar. Normalerweise dauert die Saison immer vom ersten Montag im Mai bis Jahresende: „Also viel Zeit, sich in Form für das Abzeichen zu bringen“, sagt er lachend. Wenn jemand so gar nicht montags kann, ist er auch nach Absprache bereit, andere Termine für die Prüfung anzubieten: „Da sind wir flexibel.“