Rommerskirchen : Tulpenweg wird Mitte April gesperrt

Rommerskirchen Trotz der Corona-Krise werden in Rommerskirchen wichtige Bauprojekte weiter vorangetrieben.

So schreitet der Bau der neuen Kindertagesstätte „Kleine Weltentdecker“ am Tulpenweg/Veilchenweg gut voran. Jetzt steht die Herstellung des Kanalanschlusses an. Dafür muss – aus Verkehrssicherheitsgründen – der Tulpenweg auf Höhe der Hausnummer 15 am Donnerstag, 16. April, und Freitag, 17. April, gesperrt werden, wie die Gemeinde mitteilt.