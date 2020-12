Service in Rommerskirchen : ermine im Rathaus bleiben trotz Lockdown möglich

Das Rathaus legt keine Corona-Pause ein. Foto: Linda Hammer/Hammer, Linda (lh)

Rommerskirchen Die Gemeindeverwaltung weist allerdings darauf hin, dass zuvor ein Termin vereinbart werden muss – telefonisch oder per E-Mail. Weniger wichtige Anliegen sollten verschoben werden.

Von Stefan Schneider

Ungeachtet der Corona-Pandemie und des Lockdowns in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens bis mindestens zum 10. Januar: Die Ämter der Gemeindeverwaltung Rommerskirchen sind am 28., 29. und 30. Dezember zu erreichen, auch das Bürgerbüro wird besetzt sein. Das bestätigte Bürgermeister Martin Mertens auf Anfrage unserer Redaktion. Sogar eine Reihe von (angemeldeten) Trauungen wird es laut Mertens geben, wenn auch nur im ganz kleinen Kreis. Die Standesbeamten in Rommerskirchen arbeiten jedenfalls auch zwischen Weihnachten und Silvester.

Grundsätzlich bleibt eine wichtige Voraussetzung unverändert für alle, die ein Anliegen an die Gemeindeverwaltung haben. Aufgrund der anhaltenden Pandemie-Lage wird weiterhin ausdrücklich darum gebeten, telefonisch oder per E-Mail vorab einen Termin mit der Gemeindeverwaltung zu vereinbaren. Zudem bittet das Rathausteam darum, dass Termine aufgrund der besonderen Pandemie-Situation nur in wirklich dringenden Fällen im Rathaus vereinbart werden.

Der Bürgermeister erinnert in diesem Zusammenhang noch einmal daran, dass eine ganze Reihe von Anliegen zurzeit auch auf elektronischem Wege, also per E-Mail, erledigt werden können. Dazu zählten zum Beispiel Gewerbeanmeldungen oder -ummeldungen.

Für Notfälle gelten an den bevorstehenden Feiertagen die folgenden Rufnummern (bei unaufschiebbaren ordnungsbehördlichen Aufgaben werden die Bereitschaftsdiensthabenden der Gemeinde Rommerskirchen von der Kreisleitstelle unterrichtet): Die Kreisleitstelle ist unter der Telefonnummer 02131 1350 erreichbar. Die Polizei ist unter der Rufnummer 110, die Feuerwehr unter der Rufnummer 112 zu erreichen. Bei Wasserrohrbrüchen erreicht man die Kreiswerke unter der Rufnummer 02182 17268. Bei Gasschäden ist die Firma Rhenag unter der Rufnummer 0180 2484848 zu benachrichtigen.

(ssc)