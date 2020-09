Trickbetrug scheitert in Rommerskirchen : Apotheker vertreibt „Popo-Diebin“

Nettesheim Apotheker Markus Quodt aus Nettesheim und seine Mitarbeiterinnen schlugen die Frau in die Flucht. Jetzt warnt er vor der Masche, bei der sich die Frau die Hose runter zog.

Gelesen hatte Apotheker Markus Quodt schon mal von der Masche, mit der Trickdiebinnen in den vergangenen Monaten an das Geld aus Apothekenkassen gekommen sind: Eine Frau kauft etwas, zieht plötzlich die Hose runter, um auf angebliche Schmerzen aufmerksam zu machen. Wenn die abgelenkte Mitarbeiterin dann die Salbe holt, greift die „Popo-Diebin“ in die Kasse und verschwindet. Mit diesem Trick kam sie vorigen Donnerstag in Nettesheim allerdings nicht weit. „Das haben wir verhindert“, berichtet Quodt, der alle Kollegen vor diesem Diebstahltrick warnt.

Inhaber Markus Quodt schildert: „Die Dame kam nach 18 Uhr zu uns, also ungefähr zu der Uhrzeit, zu der auch die anderen Apotheken aufgesucht wurden, vielleicht geht sie davon aus, dass zu der Uhrzeit kein Chef mehr anwesend ist.“ Vorne stand tatsächlich nur eine Kollegin, eine weitere kam hinzu, erzählt der Apotheker. „Diese vermutete relativ schnell, was sich ereignen könnte.“ Die Frau kaufte einen Tee, dann sprach sie Rückenprobleme an, die Kollegin empfahl eine Creme gegen die Schmerzen, wollte das Präparat holen, als es geschah: „In der Sekunde kommt die Kundin um den Handverkaufs-Tisch herum und zieht blank, genauso wie in den anderen Apotheken.“ In diesem Moment ging die zweite Angestellte nach vorn und drängte die Kundin mit bestimmten Worten wieder vor den Tisch.