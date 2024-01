Fitnesstrainer aus Dormagen geben Tipps Wie man gesund und fit ins neue Jahr startet

In einem Ranking der meist genannten Neujahrsvorsätze wären „mehr Sport“ und „gesünder leben“ sicherlich auch bei den Dormagenern ganz weit oben auf der Liste. Möglichkeiten, in Dormagen Sport zu treiben, gibt es viele – in Vereinen, in Kursen verschiedener Anbieter oder in Fitness-Studios. Franko Rinner, Inhaber des „Shinto: Fitness und Gesundheit in Dormagen“ und Eric Molkenboer, Inhaber des „Meditrain Gesundheitszentrums“ in Nievenheim geben Tipps, wie man wieder in den Tritt kommt, auch wenn man eine Weile wenig oder keinen Sport gemacht hat.