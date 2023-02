Trageberaterin aus Rommerskirchen Mit der richtigen Tragetechnik zum zufriedenen Baby

Babys zu tragen machte schon immer einen großen Teil ihres beruflichen Lebens aus: Barbara Lorenz ist Erzieherin und kümmert sich in der Kita, in der sie seit über zehn Jahren tätig ist, um die Kinder im Alter von null bis drei Jahren. Der Entschluss, nun Trageberaterin zu werden, ist sozusagen eine logische Konsequenz aus beruflichen und privaten Erfahrungen, wie die Mutter zweier Kinder erzählt. Denn wie man ein Baby richtig trägt – in einem Tuch oder einer Tragehilfe – braucht Anleitung und Beratung, wie sie aus eigener Erfahrung weiß.