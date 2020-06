Spenden in Rommerskirchen : Tierheim in Oekoven braucht ein neues Dach

Tierheim in Oekoven braucht ein neues Dach

Spenden in Rommerskirchen

1975 wurde das Tierheim in Oekoven eröffnet. Träger ist der Tierschutzverein für den Rhein-Kreis Neuss. Foto: Tierschutzverein

Oekoven Noch gut 1400 Ziegel fehlen dem Tierschutzverein, um mit dem Bau des neuen Dachs beginnen zu können. Spenden sind bis 19. Juli gezielt möglich – ein Ziegel kostet rund 25 Euro, inklusive der Arbeitskosten.

Auch wenn im Tierheim Oekoven seit einem guten Jahr durch den neuen Vorstand ein frischer Wind weht – an den Gebäuden nagt der Zahn der Zeit. Besonders betroffen ist das Dach des Bahnhofes Oekoven. In dem Gebäude von 1890 sind die Verwaltung, der Reptilien- und der Quarantänebereich untergebracht. Letzterer wird derzeit als Mutter-Kind-Station für drei Katzen und ihre Babys genutzt. „Die Renovierung des Dachs wäre schon längst fällig gewesen“, betont Benjamin Pasternak, Vorsitzender des Tierschutzvereins des Rhein-Kreises Neuss.

„Wir haben verschiedene Angebote eingeholt. Rund 65.000 Euro wird das neue Dach kosten.“ 3500 Ziegel gilt es, austauschen zu lassen. Um die stolze Summe zu generieren, die die Möglichkeiten des Vereins übersteigt, hat sich der Vorstand etwas einfallen lassen: „Heruntergerechnet kostet ein Ziegel 25 Euro inklusive der Arbeitskosten. Ursprünglich hatten wir einen Aktionstag geplant, an dem die Spender ,ihre’ Ziegel von unten individuell gestalten können – doch da hat Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Nun ist es so geplant, dass die gespendeten Ziegel als rote Farbtupfer das ansonsten schwarz eingedeckte Dach optisch bereichern sollen. „Je mehr rote Ziegel, umso besser“, sagt Pasternak.

Tiere Auch wer ein Tier adoptieren oder Gassigänger werden will, findet dort Informationen.

Noch gut 1400 Ziegel fehlen, um mit dem Bau des neuen Dachs beginnen zu können. „Die Zeit drängt, denn auch wenn der Sommer gerade erst beginnt, ist der Herbst mit seinem unsteten Wetter nicht mehr weit. Wir freuen uns über tierliebe Menschen, die uns die notwendigen Dachziegel spenden. Ihre Unterstützung wird am Ende von weitem sichtbar sein.“ Bis zum 19. Juli besteht die Möglichkeit, einen oder mehrere Dachziegel via Paypal oder Überweisung zu spenden. Das „Ziegel-Barometer“ auf der überarbeiteten Homepage des Tierschutzvereins zeigt den Fortschritt an.