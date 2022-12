Tierheim Oekoven Sorgenkinder suchen ein neues Zuhause

Ein Bewohner, den man im Tierheim eher nicht vermutet, ist Egon – eine ungefähr 2,40 Meter lange Boa Constrictor Imperator. Egon ist schon fünf Jahre im Tierheim, er stand eines morgens in einer Umzugskiste vor dem Tor. Wieso Egon schlecht zu vermitteln ist, liegt auf der Hand. Damit das Tier nicht unsachgemäß gehalten und in falsche Hände gerät, müssen Halter nach dem Tierschutzgesetz eine Sachkundeprüfung machen. Doch Schlangen wollen wenige Leute zu Hause halten, zumal Egon nicht immer gut gelaunt ist. „Solche Schlangen sind schonmal garstig“, erklärt Sabrina Schulze-Maaßen. Etwa 120 nach hinten gebogene Zähne habe die Würgeschlange. „Da passende Menschen zu finden, ist schwierig.“ Außerdem bräuchten Schlangen und andere Reptilien viel Licht, Wärme, Befeuchtung etc. – bei den gestiegenen Energiekosten sei die Haltung eine teure Angelegenheit. „Ich fürchte, dass deshalb in Zukunft noch mehr Reptilien in den Tierheimen abgegeben werden“, meint Benjamin Pasternak.