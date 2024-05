Tierschutz in Rommerskirchen Mehr Tiere aus unseriösen Züchtungen

Sie sind klein, haben rosafarbene Näschen, spitze Öhrchen, miauen kräftig und sind ausgesprochen niedlich: Im Tierheim Oekoven werden derzeit acht Kitten betreut. Was so niedlich aussieht und klingt, stellt die Tierheime vor große Herausforderungen. Die Kätzchen haben ihre Mütter verloren, mussten in den ersten Lebenswochen mit der Flasche ernährt werden, was einen erheblichen Arbeitsaufwand bedeutet, weil sie auch nachts rund um die Uhr versorgt werden müssen. Zudem fallen erhebliche Kosten für Futter, tierärztliche Versorgung, Impfungen und so weiter an. Dass im Frühjahr viele Kitten in die Tierheime kommen, sei nicht neu, wie Benjamin Pasternak, Vorsitzender des Tierschutzvereins im Rhein-Kreis Neuss, erklärt. „Das ist in jedem Jahr so und wir sind darauf vorbereitet“, sagt er. Derzeit sind auch zwei Streunerinnen mit ihren Kitten im Tierheim. Was in den letzten Jahren zugenommen habe, seien hingegen unseriöse Züchtungen.