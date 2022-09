Tierheim in Rommerskirchen : Hilferuf des Tierheims zeigt Wirkung

Tierheim in Rommerskirchen

Oekoven Ein Gespräch mit der Gemeinde Rommerskirchen hat schon stattgefunden. Der Kreis will Gespräche mit den Kommunen führen und berät über Zuschüsse.

Der Hilferuf des Kreis-Tierheims in Oekoven vor einigen Wochen zeigt erste Resonanz. Der Tierschutzverein hatte die steigenden Personal- und Energiekosten beklagt, Vorsitzender Benjamin Pasternak hatte erklärt, man fühle sich „damit allein gelassen“. Daraufhin hatte sich Bürgermeister Martin Mertens bei dem Vorsitzenden gemeldet. „Mittlerweile hat auch ein Gespräch stattgefunden, das ganz positiv verlaufen ist“, sagt Pasternak. „Ich freue mich, dass die Gemeinde so schnell reagiert hat.“

In Rommerskirchen wolle man prüfen, ob man durch eine Pauschale den Personalkostenzuschuss erhöhen könne. Derzeit liegt der Personalkostenzuschuss bei 1,03 pro Einwohner in den Städten und Gemeinden, für die das Tierheim zuständig ist. Die Empfehlung des deutschen Tierschutzbundes liegt bei 1,50 Euro pro Einwohner. „Es fehlen also 47 Cent.“ Für eine Gemeinde wie Rommerskirchen sei das eine überschaubare Summe, die zusätzlich gezahlt würde. Bei diesem Modell müssten aber auch die anderen Kommunen mitmachen, es könne nicht nur Rommerskirchen mehr zahlen.