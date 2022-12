Kräuterpädagogin aus Rommerskirchen Wildkräuter aus der Natur gegen Husten und Schnupfen

Wer schnell einen Hustensaft braucht, kann einen heißen Aufguss mit zwei Handvoll Kräutern auf einem halben Liter Wasser machen. Als Kräuter eignen sich u.a. Spitzwegerich, Thymian und Salbei. Diese klein schneiden, mit dem Wasser aufkochen und eine Stunde köcheln lassen. Abseihen und nochmals köcheln, bis die Flüssigkeit auf die Hälfte reduziert ist. Auf 40 Grad abkühlen lassen, dann Zucker oder Honig hinzufügen, in ausgekochte Flaschen abfüllen. Im Kühlschrank hält der Saft zwei bis drei Wochen. Wer mehr Zeit hat, kann einen Kaltaufguss machen: Eine gute Handvoll klein geschnittene Kräuter in ein abgekochtes Schraubglas schichten, oben Zucker oder Honig und als Katalysator eine Scheibe Bio-Zitrone draufegen. Drei bis vier Wochen an einem kühlen Platz lagern. Noch ein Hinweis: Kinder unter einem Jahr dürfen keinen Honig einnehmen.