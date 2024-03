Thaiboxen in Rommerskirchen Detlef Türnau zeichnet Martin Mertens aus

Wer nach der Geschichte der asiatischen Kampfsportart Muaythai in Deutschland fragt, kommt an Detlef Türnau nicht vorbei. Nicht nur, dass Türnau 1982 den Thaibox-Verein Bujin Gym gründete, 1984 war er auch die treibende Kraft bei der Gründung des Muaythai Bundes Deutschland e.V., dessen Vorsitzender er bis heute ist. Mangels einer genügend Zuschauern Platz bietenden Kampfhalle feierte der Muaythai-Bund sein 40-jähriges Bestehen jetzt nicht in Rommerskirchen, sondern in der Nachbarstadt Bergheim.