Testzentrum Rommerskirchen : Bürgertests bleiben weiterhin kostenlos

Das Corona-Testzentrum in Rommerskirchen wird kein Geld von den Bürgen nehmen. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen In wenigen Tagen sollen die Bürgerinnen und Bürger drei Euro für eine Testung in einem Corona-Testzentrum zahlen. Marcel Offermann, Betreiber des Testzentrums in Rommerskirchen, schlägt einen anderen Weg ein.