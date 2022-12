Coronaschutz in Pflegeeinrichtungen Testzentren in Rommerskirchen üben Kritik an neuer Verordnung

In den Pflegeheimen werde man die neue Verordnung umsetzen, wie Kaspar Müller-Bringmann, Pressesprecher des Caritasverbandes im Rhein-Kreis Neuss auf Anfrage berichtete. Der Verband betreibt das Haus „St. Elisabeth in Rommerskirchen. „Wir werden das eins zu eins in unseren Einrichtungen so machen, wie es vorgegeben wird“, sagt er. „Wir halten uns an die Bestimmungen, wir können ja auch nichts anderes machen.“ Ob er die Änderung der Testverordnung zum jetzigen Zeitpunkt für sinnvoll halte, dazu wollte er sich nicht äußern.