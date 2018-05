Rommerskirchen: Tennisclub will den Nachwuchs fördern

Rommerskirchen Bei der 40-Jahrfeier des Tennisclubs Rommerskirchen (TCR) im Herbst sollen vor allem dessen Gründungsmitglieder gewürdigt werden. Geplant ist ein großer Partyabend am 1. September.

Die Nachwuchsförderung ist ein weiteres zentrales Ziel des Tennisclubs: "Wir nehmen jetzt mit einer Mädchen- und einer Jungenmannschaft am Spielbetrieb teil", erzählt Frings. Gespielt wird in der Altersklasse bis 15 Jahre. Getreu der Devise, dass über die KInder auch die Eltern gewonnen werden können, wird das bisherige Angebot für Kinder und Jugendliche beibehalten. Feriencamps mit Tennistrainer Andreas Simroth und seinem Team, Schnupperkurse und die Kooperation mit den Grundschulen bleiben Fixpunkte auf der TCR-Agenda. Gleiches gilt für Aktionen wie das Sommerfest, die Saisoneröffnung und die Klubmeisterschaften. "Wir haben immer eine Hüpfburg da, es gibt Gegrilltes und Musik", sagt Frings. 50 bis 60 Gäste - auch solche, die nicht dem Verein angehören - sind dabei stets zu verzeichnen.

Nun kommt ein weiteres Event hinzu: Am 1. September will der Tennisclub Rommerskirchen nämlich sein 40-jähriges Bestehen feiern. "Diese Feier ist nicht auf Kinder ausgerichtet, im Mittelpunkt sollen die Vereinsgründer stehen", kündigt Frings an. "Letzter Mohikaner" ist in dieser Hinsicht der Vorsitzende Eugen Gerards, der in ganz jungen Jahren die mühselige Eigenarbeit miterlebt hat, an deren Ende damals das ansehnliche Tennisgelände stand, das die Mitglieder noch heute hegen und pflegen.