Tennisclub Rommerskirchen Inklusives Tenniscamp für Kinder und Jugendliche

Dass Kinder und Jugendliche aus dem Tennisclub Rommerskirchen am Tenniscamp in Bedburdyck-Gierath teilnehmen konnten, dafür sorgte unter anderem auch Übungsleiter Manfred Steinke, der lange Jahre Vorsitzender des Vereins war. So konnten in der ersten Osterferienwoche fast 30 Kinder und Jugendliche an dem Camp teilnehmen, bei dem der Inklusionsgedanke groß geschrieben wurde, denn auch sechs Jugendliche mit unterschiedlichen Handycaps nahmen teil.