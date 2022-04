Taschendiebe in Rommerskirchen : Seniorin wird beim Geldabheben beobachtet und beklaut

Die Seniorin wurde noch im Bankgebäude um ihr Geld erleichtert. (Symbolfoto) Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Am Freitag, 01. April, gegen 16 Uhr, hob eine 86-Jährige Bargeld in einer Bank an der Bahnstraße in Rommerskirchen ab. Ein Taschendieb erleichterte sie noch im Gebäude um ihre Banknoten.

Anschließend begab sie sich zum Kontoauszugsautomaten. Während sie ihre Kontoabzüge zog, bemerkte sie zwar, dass sich hinter ihr auffällig nah eine Person aufhielt, dachte sich jedoch nichts dabei. Zu einem späteren Zeitpunkt musste sie jedoch feststellen, dass ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet worden war. Sie erstattete Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.