Tanzsport in Rommerskirchen Mit Freu(n)den das Tanzbein schwingen

„Man kommt endlich mal wieder raus aus den eigenen vier Wänden. Endlich trifft man wieder Gleichgesinnte. Endlich sind wir wieder zusammen. Endlich können wir wieder tanzen. Ich habe das so sehr vermisst“, betont Carmen Weißweiler. Die Tänzerin ist schon sehr lange im Verein und an jedem Sonntag mit dabei. Melanie Lange, Geschäftsführerin des Vereins berichtet von aktuellen Schwierigkeiten. „Leider hat uns die Pandemie ziemlich das Genick gebrochen. Vor der Pandemie hatten wir über 135 Mitglieder, aktuell sind es nur noch knapp 30“, so Lange. „Ganz lange war das Tanzen als Kontaktsportart komplett verboten. Danach gab es ständig Neuerungen, in die man sich einlesen musste, dann kam noch hinzu, dass die Halle durch die Flüchtlingskrise anderweitig genutzt wurde. Wir mussten unsere Trainings ständig ausfallen lassen, verschieben oder an anderen Orten stattfinden lassen. Viele Mitglieder sind da einfach nicht mehr hinterhergekommen. Ihnen fehlte die Stabilität“, erzählt Lange betrübt.