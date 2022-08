Tag der offenen Tür in Nettesheim: Löschfahrzeug wird eingeweiht​

Tag der offenen Tür in Nettesheim

Nettesheim Der „Verein zur Förderung des Löschzuges und der Jugendfeuerwehr Nettesheim“ veranstaltet am Sonntag, 14. August, ab 11 Uhr den „Tag der offenen Tür“ (TdoT) des Löschzuges Nettesheim.

Gefeiert wird, wie bereits in den Vorjahren, am Gerätehaus an der Landstraße 63/B477. „Nach zwei Jahren des Aussetzens freuen sich besonders die Kameraden und Kameradinnen der Jugendfeuerwehr auf diesen Tag“, heißt es. Nach ihrer Gründung im Jahre 1972 feiern sie nun ihr stolzes 50-jähriges Jubiläum.