Rommerskirchen: Tafel holt drei Bands für guten Zweck

Rommerskirchen Beim Benefizkonzert am Samstag, 16. Juni, spielen im Schützenhaus Frixheim ButzRock, Secret Fire und die Fressköpp.

Die nächste ganz große Feier nach dem Benefizkonzert wird in ziemlich genau einem Jahr stattfinden. Im Mai 2019 nämlich wird die Tafel zehn Jahre alt, was mit einem Tag der offenen Tür und einer großen Feier in ihrem Domizil an der Eckumer Bahnstraße begangen werden soll.