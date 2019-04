Fünf Straßen in Rommerskirchen : Aus für „Schleichwege“ kommt im Mai

Rommerskirchen Der Gemeinderat hat den Weg dafür bereitet, dass fünf Wirtschaftswege nur noch für Rad- und Fußgängerverkehr frei gegeben sind. Poller werden dort ab Mai Autofahrer vom Befahren abhalten.

Was einigen Autofahrern nicht gefallen dürfte, ist jedoch für Radler, Spaziergänger und Hundebesitzer erfreulich: Sie werden in Zukunft nicht mehr durch unerwarteten Autoverkehr behindert oder gar gefährdet. Das war auch der Hauptgrund für diese Änderung, wie Mertens bestätigt: „Diese Schleichwege wurden in den vergangenen Jahren immer häufiger genutzt, so dass wir auch mit Kontrollen nicht weiterkamen“, so Mertens. Das führt unweigerlich zu Konflikten mit den Fahrradfahrern, die seit Beginn der Radsaison die Strecken nun auch häufiger als im Winter befahren.

Betroffen sind fünf Straßen, so auch die Butzheimer Bachstraße, die häufig als Abkürzung zur oder von der B 477 genutzt wird, aber auch die Durchfahrt vom Tulpenweg über den Kirchweg am Schützenhaus in Frixheim entlang. Ebenfalls beliebt als „Schleichweg“: vom Ziegelhof zu den Höveler Höfen eine Abkürzung von der L 280 zur B 477 zu nehmen, ohne den Kreisverkehr in Anstel zu nutzen. Auch in Widdeshoven wird die Verbindung L 69 – Bruchstraße, Am Goldberg auffällig oft von Autofahrern genutzt, ebenso in Rommerskirchen von Butzheim aus die Verbindung Blumenweg – Nettesheimer Weg – Steinbrink. „Mit diesen Maßnahmen sollen Fußgänger und Radfahrer geschützt werden“, betonte Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert in der Sitzung des Gemeinderates und kündigte bereits die „Bautätigkeit in absehbarer Zeit“ an, was der Bürgermeister nun auf spätestens Ende Mai präzisierte.