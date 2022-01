Dreikönigssingen in Rommerskirchen : So spenden die Sternsinger den Segen

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ heißt das Motto der Sternsingeraktion 2022. Foto: dpa/Friso Gentsch

Rommerskirchen Mit ihrem aktuellen Motto machen die Sternsinger auf die schlechte Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam. Auch Kinder aus Rommerskirchen möchten helfen.

Zu Beginn des neuen Jahres sind auch in der Gemeinde Rommerskirchen die Sternsinger unterwegs. In einigen Gemeinden gehen die Sternsinger von Tür zu Tür (mit Abstand, Maske und Rücksicht auf die Situation), in anderen wird auf den „Segen-to-go“ gesetzt. Überall gleich ist das Motto der diesjährigen, 64. Aktion Dreikönigssingen: „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Wann, wo und wie die Aktion in den Gemeinden läuft:

St. Martinus Vom 4. bis 7. Januar ziehen die Sternsinger in Nettesheim von Haus zu Haus und bringen allen Menschen den Neujahrssegen 20*C+M+B+22. Wer die Könige verpasst, kann sich den „Segen-to-go“ in der Martinus-Apotheke, im Haupteingang der Kirche St. Martinus und am Freitag, 7. Januar um 18 Uhr, in der Kirche beim Gottesdienst mit allen Königen und Sternsingern in der Kirche abholen. Man kann auch online spenden unter www./spenden.sternsinger.de

St. Stephanus In den Gemeinden Widdeshoven, Hoeningen, Ramrath und Villau findet die Sammlung am Samstag, 15. Januar, ab 14 Uhr an den Häusern statt, natürlich mit Rücksicht auf die jetzige Situation. Wer nicht zu Hause ist, hat die Möglichkeit, vom 16. bis 31. Januar, den Segensaufkleber bei der Bäckerei Faller oder in der Kirche St. Stephanus zu den Messzeiten mitzunehmen.

St. Peter Die Sternsinger aus St. Peter kommen auf Wunsch an die eigene Haustür. Jeder ist eingeladen, den Segen am 9. Januar in der Zeit von 10 bis 15 Uhr beim Sternsinger-Team vor dem Pfarrzentrum St. Peter in Rommerskirchen abzuholen. Wer den Besuch der Sternsinger am 16. Januar wünscht, kann sich ab sofort im Seiteneingang der Kirche oder bei verschiedenen Einzelhändlern in Rommerskirchen in der Auslage einen Anmeldezettel mitnehmen.

St. Antonius Am Samstag, 8.Januar, ab 9.30 Uhr, bringen die Sternsinger den Segen in Evinghoven. Am Dienstag, 11. Januar, wird um 18.30 Uhr eine Messe mit allen Sternsingern in St. Antonius gefeiert.

St. Briktius In Oekoven findet die Sternsingeraktion kontaktlos statt. Der Segensaufkleber wird zusammen mit einem Anschreiben in den kommenden Tagen an alle Haushalte verteilt. Wer diese Aktion mit einer Geldspende unterstützen möchte, kann das eigens dafür eingerichtete Spendenkonto unter www.spenden.sternsinger.de nutzen.

(mvs)