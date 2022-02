Sternsinger in Dormagen : Sternsinger sammeln mehr als 11.000 Euro

Dormagen In Rommerskirchen waren die Sternsinger auch in diesem Jahr wieder aktiv und haben eine beträchtliche Summe für den guten Zweck gesammelt.

Auch in Corona-Zeiten haben die Sternsinger in Rommerskirchen gesungen und dabei rund 11.600 Euro gesammelt. Das teilte das Pfarrbüro der katholischen Kirche in Rommerskirchen jetzt mit. „Ob Sternsinger-Segensstand, Segensbriefe, den Segen-to-go oder klassischer Haustürbesuch: Unsere Sternsinger haben alles gegeben. Wir möchten den Organisatoren und Sternsingern für die vielen kreativen Ideen rund um das Sternsingen in Corona-Zeiten danken“, so Stephanie Dunkel vom Pfarrbüro.