Kirchengemeinden in Rommerskirchen : Sternsinger bei Ministerpräsident Wüst

Großer Moment: Die sechs Sternsinger aus St. Stephanus mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst in der NRW-Staatskanzlei. Foto: Michaela Spitzer-Rams

Rommerskirchen Sechs Jungen und Mädchen aus Rommerskirchen wurden am Donnerstagmittag in der Staatskanzlei in Düsseldorf von Hendrik Wüst empfangen. Sie repräsentierten alle Sternsinger in NRW.

Ein bisschen Herzklopfen war schon dabei. Und das lag nicht nur an den vielen Kameras und Medienvertretern und an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, die am Donnerstag in der Staatskanzlei in Düsseldorf auf Mia (8), Lena (8), Clara (13), Caroline (13), Simon (16) und Lea (17) trafen. Die sechs Sternsinger aus der Rommerskirchener Gemeinde St. Stephanus wollten schon deshalb einen besonders guten Eindruck hinterlassen, weil sie diesmal coronabedingt die einzigen waren, die das Erzbistum Köln und tausende andere Sternsinger aus ganz Nordrhein-Westfalen repräsentieren durften.

Und das gelang ihnen vorbildlich. Im Presseraum der Staatskanzlei stellten sie sich den Fotografen, beantworteten diverse Fragen und sangen zwei Lieder, bevor sie den Segensaufkleber für das ganze Gebäude und alle dort Beschäftigten anbrachten. Danach ging es noch zum Landesministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, wo die Rommerskirchener von Staatssekretär Andreas Bothe empfangen wurden. Auch dort überbrachten sie den Segen. Auf dem Weg zum Ministerium wurden sie von zahlreichen Passanten angesprochen, die ihnen – wie zuvor der Ministerpräsident – etwas in die Spendendose steckten, deren Inhalt in diesem Jahr für Kinder in Afrika, konkret in Ägypten, im Südsudan und in Ghana, bestimmt ist.

Begleitet wurden die Kinder und Jugendlichen aus Rommerskirchen von Michaela Spitzer-Rams, die sich in der Gemeinde stark für die Sternsinger engagiert. Vor zwei Jahren war sie bei einem Gewinnspiel erfolgreich gewesen und hatte mit vier Rommerskirchener Sternsingern die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchen dürfen.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst habe ihre Gruppe sehr herzlich begrüßt, berichtete Spitzer-Rams unserer Redaktion. „Die Solidarität von Kindern mit anderen Kindern in Not ist in Zeiten der Pandemie eine wichtige und hoffnungsfrohe Botschaft“, sagte Wüst. „Die gesammelten Spendengelder kommen in diesem Jahr Kindern in Ländern zu Gute, in denen die Gesundheitsversorgung nicht immer gesichert ist. Damit geht von den Sternsingerinnen und Sternsingern die klare Botschaft aus: Wir stehen zusammen.“