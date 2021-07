Starkregen in Rommerskirchen : Gillbach tritt in Eckum über die Ufer

Symbolfoto Foto: dpa/Nicolas Armer

Update Rommerskirchen Die Freiwillige Feuerwehr in Rommerskirchen ist am Mittwochmorgen zu einem ersten Einsatz infolge des Dauerregens ausgerückt. Nach einem ruhigen Tag wurde es am Mittwoch Abend dramatisch.

Am Mittwoch Abend hat sich die Lage in Rommerskirchen deutlich verschärft. Hatte der stundenlange Regen zunächst keine großen Auswirkungen und nur zu einem Einsatz im Gemeindegebiet gesorgt, sah das später deutlich anders aus. Am späten Abend berichtete Gemeinde-Sprecherin Gianna Voißel von 20 Einsätzen der Feuerwehr. „Der Gillbach ist in Eckum über die Ufer getreten“, berichtete sie. „Die Brücke am Tierheim musste als Vorsichtsmaßnahme gesperrt werden.“ Auch an der Berghütte in Vanikum mussten die Feuerwehrleute bereits eingreifen. Laut Voißel waren 80 Feuerwehrmänner und -frauen im Einsatz.

Am Mittwochmorgen war im evangelischen Gemeindezentrum am Grünweg der Keller unter Wasser geraten.

Trotz der zunächst ruhigen Lage rechnete die Feuerwehr mit weiteren Einsätzen und hatte ihre Wagen mit Pumpen und allen nötigen Gerätschaften für entsprechende Einsätze bestückt. Bei den prognostizierten Niederschlagsmengen sei damit zu rechnen, dass Abwasser aus Kanalisation und Abflüssen zu Überschwemmungen führt, wodurch Keller und Tiefgaragen volllaufen könnten. Auch an Fluss- oder Bachläufen könne es zu Überschwemmungen kommen, da die Böden durch den Regen der vergangenen Tage gesättigt und die Rücklaufbecken gefüllt seien.

Anfang Juni erst hatte es einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Starke Regenfälle sorgten für reichlich Arbeit im Ortsteil Widdeshoven. Dort haben die Wassermassen für einen enormen Anstieg des Pegels des Gillbachs geführt. Wasser drang im Bereich der Straßen Im Kamp und Breite Straße in den Ort. „Die Böschung ist so durchweicht, dass sie das Wasser nicht aufhalten kann“, erklärte damals Feuerwehr-Dezernent Gregor Küpper, der schnell vor Ort war. „Aus ihr sprudelt das Wasser so durch.“

(schum)