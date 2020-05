Umweltschutz in Rommerskirchen : Gemeinde ist erneut beim Stadtradeln dabei

Rommerskirchen Ab 5. Juni können umweltbewusste Rommerskirchener wieder Kilometer für ihre Kommune erradeln. Die Gemeinde macht zum vierten Mal mit. Die Kilometer der Teilnehmerwerden gezählt vom 5. bis zum 28. Juni.

Das ist mal eine Veranstaltung, durch die die Corona-Pandemie keinen Strich macht: Die Aktion Stadtradeln, bei der umweltbewusste Bürger für ihre Kommune und vor allem zum Schutze des Klimas möglichst viele Kilometer erradeln sollen, wird im Rhein-Kreis und in Rommerskirchen auch in diesem Jahr stattfinden. Für eine kleine Einschränkung sorgt das Virus in der Gemeinde aber doch: Auf die übliche Auftakttour mit Bürgern muss Bürgermeister Martin Mertens verzichten, weil größere Menschenansammlungen weiter tabu sind.

In die Wertung für Rommerskirchen können alle kommen, die in in der Gemeinde wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Unerheblich ist dagegen, wo die Radkilometer zurückgelegt werden, denn der Klimaschutz soll nicht an Gemeinde- oder Bundeslandgrenzen enden. Radtouren „auswärts“ kommen auch in die Wertung, wobei eine umweltfreundliche Anreise, zum Beispiel mit der Bahn, angesichts der Ziele der Aktion ratsam und sinnvoll wäre. Zum Prozedere: Wer mitmachen will, muss sich vorher registrieren und anmelden. Das ist möglich über das Internet (www.stadtradeln.de); dort muss der „Radlerbereich“ ausgewählt werden. Das Gute ist: Jeder kann auch nach dem Start am 5. Juni noch einsteigen – solange das Stadtradeln läuft. Bis zum letzten Tag können noch Teams gegründet werden bzw. kann man sich auch noch einem schon bestehenden Team anschließen.