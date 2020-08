Löschzug Rommerskirchen gewinnt : 4737 Kilometer — Feuerwehr Sieger beim Stadtradeln

Siegerehrung beim Stadtradeln in Rommerskirchen. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Bereits im vierten Jahr in Folge hat die Gemeinde Rommerskirchen jetzt an der bundes- beziehungsweise kreisweiten Aktion „Stadtradeln“ teilgenommen.

Dabei konnte die Gesamtsumme der erradelten Kilometer Jahr für Jahr gesteigert werden. Waren es 2017 — im ersten Jahr der Teilnahme der Gemeinde — noch rund 11.000 Kilometer, die die Radler in Rommerskirchen zurücklegten, kamen im aktuellen Jahr mit 22.000 Kilometern schon doppelt so viele zusammen.

„Radfahren hat in der Gemeinde eine lange Tradition“, sagt Bürgermeister Martin Mertens. „Seit 2001 wurde der Fahrradverkehr im Gemeindegebiet systematisch und flächenhaft gefördert. Im Jahr 2004 wurde Rommerskirchen als erste kleinere Gemeinde in die ‚Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW‘ (AGFS) aufgenommen.“