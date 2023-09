Sportstättenentwicklungsplan in Rommerskirchen Bürgermeinung zum Sportangebot gefragt

Die Bestandsaufnahme der Sportstätten ist weitestgehend abgeschlossen. Im nächsten Schritt benötigt die Gemeinde die Mithilfe der Sportvereine, der Schulen und Kitas und der Bevölkerung. Deshalb lädt die Verwaltung alle Bürgerinnen und Bürger ein, an einer repräsentativen Befragung zu Bewegung und Sport in Rommerskirchen teilzunehmen. Dafür werden in den nächsten Tagen 3.500 Einwohnerinnen und Einwohner persönlich angeschrieben und gebeten, sich aktiv an der Befragung zu beteiligen. Die Schulen, Kitas und Sportvereine erhalten ebenfalls eine Aufforderung zur Teilnahme an der Befragung.