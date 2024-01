Sportler aus Rommerskirchen Norbert Schröder will erneut zum Ironman

Nach dem Erfolg in Nizza möchte Schröder in diesem Jahr auch in Hawaii an der WM teilnehmen. Leider sei er bei einem Wettkampf im September vom Rad gestürzt und habe sich das Schlüsselbein und den Ellenbogen gebrochen, wie er erzählt. „Eigentlich wollte ich mich schon bei einem Wettkampf auf Cozumel für die WM in Hawaii qualifizieren, aber wegen der Verletzung mussten wir die Reise absagen.“ Am 21. April will er in Südafrika einen neuen Versuch starten. Deshalb gehe es jetzt darum, die Kraft wieder ganz herzustellen nach der Verletzung. „Ich mache zum Beispiel Liegestützen oder Klimmzüge für die Armkraft, aber das darf ich nicht“, erzählt er. Gerade die Kraft sei aber wichtig, denn der Schwimmwettkampf in Südafrika sei aufgrund der hohen Wellen eine Herausforderung und nicht ungefährlich. 2019 habe es sogar zwei Tote dabei gegeben. „Aber wenn ich dort teilnehme, bin ich top vorbereitet“, versichert er.