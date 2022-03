Aktion in Rommerskirchen : Spielplatzfest für ukrainische Flüchtlingskinder

Nettesheim 200 Besucher lockte die Veranstaltung „Am Frohnhof“ an. Es bestand ausgiebig Gelegenheit zum Spielen und Kennenlernen. Auch für Gratis-Leckereien war gesorgt.

Derart große Resonanz hat es auf dem vor einigen Jahren grundlegend umgestalteten Sport- und Spielplatz „Am Frohnhof bislang wohl noch nie gegeben: Das bei strahlendem Sonnenschein gefeierte Spielplatzfest setzte angesichts von 200 großen und kleinen Besuchern in dieser Hinsicht Maßstäbe. Kinder, die erst vor wenigen Tagen aus der Ukraine angekommen sind, sollten Gelegenheit erhalten, in Kontakt mit deutschen Jungen und Mädchen zu kommen. So lautete die Grundidee der Gemeinde Rommerskirchen, die nicht nur bei der „eigentlichen“ Zielgruppe, sondern auch den Eltern realisiert werden sollte. Dass die Idee derart perfekt umgesetzt werden konnte, hatte auch Bürgermeister Martin Mertens nicht erwartet: „Ich bin begeistert über die tolle Stimmung und freue mich, dass es den Kindern derart gut gefallen hat, wie alle erwachsenen Besucher feststellen konnten“, so der Rathauschef. „Dass so viele mitmachen, hätten wir angesichts der kurzen Vorlaufzeit nicht erwartet, wobei hieran natürlich auch das schöne Wetter seinen Anteil hat“, meinte Mertens.