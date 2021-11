Hilfsaktion in Rommerskirchen : Spenden im Schuhkarton für die Rommerskirchener Tafel

Rommerskirchen Alle Bürger können sich beteiligen und Geschenkepäckchen für bedürftige Menschen füllen. Vorbildlich: Das Sonnenhaus macht auch mit.

Am kommenden Freitag, 26. November, soll die Übergabe der adventlichen Schuhkartons stattfinden. Auch in der Martinszeit haben die Kinder des Sonnenhauses an die der Tafel gedacht und viele Weckmänner für sie gebacken. Zudem haben sie diesmal auch die Weihnachtskarten für die Unterstützer und Sponsoren der Tafel gestaltet, wie Rebecca Wipperfürth berichtet. „Angesichts der langjährigen guten Zusammenarbeit mit dem Sonnenhaus freuen wir uns auf viele neue Projekte. Der ,Advent im Schuhkarton‘, aber auch das Backen der Weckmänner waren schon mal ein schöner Auftakt dafür“, sagt Heike Hendrich. „Ich bin froh, dass die wichtige Kooperation zwischen der Kita und dem Sonnenhaus die Pandemie so gut überstanden hat und bin sicher, dass wieder ein beachtliches Ergebnis herauskommen wird“, sagt Bürgermeister Martin Mertens.