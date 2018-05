Rommerskirchen: SPD will Glöckner-Platz am Bahnhof

SPD will Glöckner-Platz am Bahnhof

Rommerskirchen Angesichts der Verdienste des früheren Bürgermeisters Albert Glöckner um die Gemeinde Rommerskirchen wollen die Sozialdemokraten ihn anlässlich seines 70. Geburtstags in diesem Jahr auf ungewöhnliche Weise ehren.

Amt In Garzweiler amtierte Giesen von 1961 bis 1974 und in Jüchen von 1975 bis 1989 als Bürgermeister.

Ob es um die Ansiedlung von Unternehmen und die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Schaffung von Einkaufsmöglichkeiten oder die Offenen Ganztagsschulen gegangen sei: "Rommerskirchen hat sich mit Albert Glöckner gravierend geändert", sagt sein langjähriger Weggefährte. Dies gelte gerade auch für den Bahnhof, so dass es für die SPD naheliegend sei, die Ehrung "an diesem Einfallstor zur großen weiten Welt" vorzunehmen, wie der Fraktionsvorsitzende betont. Keine Rolle spielt für ihn der potenzielle Einwand, wonach derlei Ehrungen eher selten noch Lebenden widerfahren. "Wir ziehen es vor, eine lebende Person zu ehren, damit die sich auch darüber freuen kann", sagt Gless.

Zurückhaltend zeigen sich CDU und UWG. "Wir haben in der Fraktion nur kurz darüber gesprochen", sagt der CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Michael Willmann. Die CDU-Fraktion wolle nun auf den Antragstext der SPD warten und sich "dann weitere Gedanken machen", so Willmann. Ähnlich äußert sich UWG-Fraktionschefin Ulrike Sprenger. "Wir haben in der Fraktion noch nicht darüber gesprochen." Zwar habe sie eine persönliche Meinung, aber die will Ulrike Sprenger einstweilen noch nicht äußern. Anders FDP-Chef Stephan Kunz: "Wir werden uns dem SPD-Antrag nicht verschließen", sagt er kurz und bündig. Auch die Grünen sind für eine solche Ehrung: "Wem, wenn nicht Glöckner", gebühre diese, sagt Fraktionschef Jupp Kirberg.