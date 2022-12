Strukturwandel in Rommerskirchen SPDler zweifeln am Ausstieg aus der Braunkohle bis 2030

Bürgermeister Martin Mertens warnte davor, dass angesichts der aktuellen Probleme um die Energieversorgung der Strukturwandel in den Hintergrund zu geraten drohe. Er betonte, dass in Rommerskirchen im kommenden Jahr dreimal so viel Strom aus erneuerbaren Energien produziert werden würde, wie alle Haushalte gemeindeweit verbrauchten, sagte aber auch, dass er den frühzeitigen Braunkohleausstieg ohne hinreichendes Konzept für alternative Stromversorgung kritisch sehe: „Noch können wir alleine mit Windenergie und Photovoltaik keine Grundversorgung sicherstellen. Es gibt derzeit noch keine ausreichenden Speichermöglichkeiten.“ Eine mittelfristige Möglichkeit, Strom aus erneuerbaren Energien zu speichern, sei Wasserstoff. Deshalb müsse dringend in die Entwicklung einer Wasserstoffinfrastruktur investiert werden.