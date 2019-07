SPD Rommerskirchen : Straßenbeiträge müssen weg

Rommerskirchen Rommerskirchens Sozialdemokraten kämpfen weiter für eine komplette Aufhebung.

(ssc) Mehr als 1000 Unterschriften zur Unterstützung der Volksinitiative des Bundes der Steuerzahler NRW, die die Abschaffung der Straßenbaubeiträge zum Ziel hat, sind allein in Rommerskirchen zusammengekommen, landesweit waren es mehr als 460.000. Grund genug für die Rommerskirchener SPD, bei dem Thema am Ball zu bleiben. Mit dem Vorschlag der Landesregierung, die Bürger zwar zu entlasten, die Beiträge aber nicht abzuschaffen, können sich die Sozialdemokraten nicht anfreunden. „Unser Ziel bleibt die vollständige Abschaffung der Straßenbaubeiträge für die Bürger auch in NRW“, betont der örtliche SPD-Fraktionsvorsitzende Heinz Peter Gless. Er bedauere, dass die nordrhein-westfälische Landesregierung nicht dem Beispiel Bayerns gefolgt sei. Dort waren die Bürgerbeiträge gestrichen worden.