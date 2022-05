Sommerferien in Rommerskirchen : Ferienspaß für Kinder und Jugendliche

Rommerskirchener Kinder muss es in den Ferien nicht langweilig werden. Eine Zeltstadt und ein Bauspielplatz können u.a. besucht werden. Foto: dpa/Ina Fassbender

Rommerskirchen Bald beginnen die Sommerferien in NRW. Die Jugendhäuser in Rommerskirchen haben sich einiges für Kinder und Jugendliche einfallen lassen. Was dort angeboten wird.

In wenigen Wochen beginnen die Sommerferien. Kinder und Jugendliche zählen vermutlich schon die Tage, bis die schönste Zeit des Jahres beginnt. Wer noch nicht weiß, was er mit der freien Zeit anfangen möchte, der findet in Rommerskirchen einige Angebote.

Die Jugendhäuser JUST-in und GIL’ty haben in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt im Rhein-Kreis Neuss und der Gemeinde Rommerskirchen besondere Highlights für die Kinder im Angebot. Los geht es in der ersten Ferienwoche vom 27. Juni bis 1. Juli mit einer kleinen Ortsranderholung mit Bauspielplatz in und rund um das GIL’ty und die Begegnungsstätte „Alte Schule“ in Butzheim.

Jeden Tag von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr wartet ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm auf die Kinder und Jugendlichen. Auch zu einem Mittagessen kann man sich anmelden. Es wird unterschiedliche Angebote im sportlichen, kreativen und musikalischen Bereich geben. Neben dem Bauspielplatz wird es als weiterer Höhepunkt einen Einsteigerworkshop in Robotik geben. Außerdem wird gebastelt, gerätselt, musiziert und viel gespielt. Die Teilnahme kostet 15 Euro, das Mittagessen zusätzlich 20 Euro für die ganze Woche. Anmeldemöglichkeiten gibt es online.

In der dritten Ferienwoche vom 11. bis 15. Juli gibt es für Kinder und Jugendlichen von 9 bis 14 Jahren ein weiteres tolles Angebot. In Frixheim auf dem alten Sportplatz (Am Fronhof) findet erstmals die „Zeltstadt Rommerskirchen“ statt. Dort soll es abwechslungsreich und spannend zugehen. Das Programm reicht von kreativen über sportlichen bis hin zu naturnahen Angeboten.

Auch zum Spielen und Entspannen bleibt genug Zeit. Von montags bis mittwochs erstreckt sich das Programm jeweils von 10 bis 17 Uhr. Donnerstags beginnt das Programm auch um 10 Uhr, jedoch besteht für die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, auf dem Gelände zu übernachten. Am Freitag endet die Zeltstadt um 10 Uhr. Die Teilnahme kostet 30 Euro, inkl. Mittagessen. Anmeldung sind ebenfalls online möglich.

In der vierten Ferienwoche vom 18. bis 22. Juli findet im GIL‘ty eine Mädchen-Ferienwoche statt. „Sei mutig, sei kreativ, sei Du selbst!“, getreu diesem Motto können Mädchen ab 9 Jahren gemeinsam mit Mitarbeiterin Lisa eine schöne Zeit im GIL‘ty erleben. Täglich in der Zeit von 10 bis 14 Uhr finden verschiedene spannende und kreative Angebote statt. Die Plätze für die Maßnahmen sind begrenzt. Für weitere Fragen stehen die Pädagogen unter 0176 43465099 oder per Mail zur Verfügung.

