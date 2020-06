Sommerferien in Rommerskirchen : Bauspielplatz als ein Ferien-Schwerpunkt

Bei der Ortsranderholung 2019 in der Gillbachschule wurde fleißig gehämmert und gebaut. Auch in diesen Ferien gibt es einen Bauspielplatz. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Vier Einrichtungen bieten mit dem Kreisjugendamt Sommer-Spaß für Kinder und Jugendliche. Statt großer Veranstaltungen gibt es viele kleinere Projekte und Workshops – darunter Ausgefallenes wie eine Detektiv-Ausbildung.

So gibt es in Rommerskirchen jede Menge Spaß: Mit der KJG Hoeningen, „GIL’ty – das Café“, dem Jugendhaus JUST-in und dem Jugendheim Step in Hoeningen bieten vier Einrichtungen in Rommerskirchen ein Ferienprogramm an. Einwöchige Angebote warten auf die Kinder und Jugendlichen im GIL’ty, in der KJG und im JUST-in.