Sommer in Rommerskirchen Ferienspaß im Sonnenbad

Das Sonnenbad am Gorchheimer Weg bietet in den vom 8. Juli bis 20. August dauernden Sommerferien wieder ein attraktives Programm für Erwachsene wie für Kinder an. Jeweils montags und gibt es von 14.30 bis 17 Uhr einen Spielnachmittag für die kleineren Besucher, der im vorderen Bereich des Bads bei einer Wassertiefe von 60 Zentimetern stattfindet. Ein Spielnachmittag für Groß und Klein ist mittwochs und freitags zwischen 15 und 17.30 Uhr vorgesehen.