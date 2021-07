Jugend in Rommerskirchen : Skater-Workshop: Tipps fürs Fallen und wieder Aufstehen

Jugend in Rommerskirchen

Rommerskirchen Bei der zweitägigen Veranstaltung zum Ferienstart auf der Anlage am Gorchheimer Weg wurden die jungen Teilnehmer von erfahrenen Profis angeleitet. Die Aufgabe: Hinfallen, Aufstehen und neuen Versuch wagen. Wie der ganze Workshop ablief, eine Zusammenfassung.

Der Unternehmer „Titus“ Eberhard Dittmann ist so etwas wie das Oberhaupt der deutschen Skateboarder, eine Art Vater des Skatens in der Bundesrepublik. 2009 rief er die Organisation skate-aid ins Leben, die weltweit benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu einer besseren Zukunft verhelfen möchte. Jetzt war skate-aid mit Unterstützung des Unternehmens Westenergie und der Gemeinde zum vierten Mal in Rommerskirchen zu Gast, um Kindern und Jugendlichen zu Beginn der Sommerferien einen zweitägigen Skater-Workshop anzubieten. Dabei lernen die Teilnehmer von Profis.