Sinstedener Klassik in Rommerskirchen : Hochsensibler Auftritt der Posaunenwerkstatt

Rommerskirchen Die Posaunenwerkstatt Düsseldorf begeisterte bei ihrem Auftritt im Kreiskulturzentrum das Publikum.

Als ob das Ensemble beweisen wollte, was alles in seinen Instrumenten steckte, startete es mit einem feierlichen Eingangsstück des Venezianers Giovanni Gabrieli aus dem 16. Jahrhundert („Canzon primi toni“), das die Zuhörer bei ihren vertrauten Hörgewohnheiten abholte. Den Intellekt fordernder war anschließend Leo Delibes mit seinem sechssätzigen Stück „Le Roi s`amuse“, und erst recht die Aufmerksamkeit auf eine Probe stellte der zeitgenössische Brite Derek Bourgeois mit seinem fulminanten „Scherzo Funèbre“.

George Gershwin und Felix Mendelssohn-Bartholdy sowie Giacomo Puccini ließen eher vertraute Klänge folgen. Sie traten den Beweis an, dass „die konzertantisch in der Gunst von Komposition und Publikum stark aufkommenden Posaunen“ (Gromer) nahezu alles meistern, was die Literatur hergibt. Sowohl Form als auch Inhalt des musikalisch Gebotenen stellten hohe Anforderungen. Dafür stand nicht zuletzt der Franzose Jerome Naulais mit „Latin district“, zeitgenössischer Komponist und selbst Posaunenspieler. Die neun Interpreten zeigten sich auf der Höhe der modernen Blechblasmusik und nahmen Notensetzungen aus der Renaissance ebenso gekonnt an wie die von heute.