Literarischer Sommer im Kulturzentrum Sinsteden : Autor liest aus neuem Gin-Krimi

Interview Sinsteden Wie Gin, so braucht auch das Leben die perfekte Rezeptur, findet Autor Carsten S. Henn. In Sinsteden liest er aus seinem neuen Krimi „Der Sinn des Lebens“. Dazu gibt es ein Gin-Tasting.

Im Rahmen des 21. Literarischen Sommers liest Carsten S. Henn am Freitag, 14. August, im Kulturzentrum Sinsteden aus seinem neuen Roman „Der Gin des Lebens“. Dazu gibt es eine Gin-Verkostung.

Carsten S. Henn Ich habe schon über Whisky und Wein geschrieben, auch über Tee und Pralinen. Aber meistens über Wein. Ich habe Weinbau studiert und besitze einen Weinberg an der Mosel. Immer wenn mich ein Thema begeistert, will ich eine Geschichte daraus machen. So war das auch beim Gin.