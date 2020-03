Mehr Sicherheit in Rommerskirchen : Vier neue Leuchten für den Mariannenpark

Mehr Sicherheit in Rommerskirchen

Rommerskirchen Die Gemeindeverwaltung griff damit Anregungen der Bürger aus den Ortsteilgesprächen auf.

Der Grünzug „Mariannenpark“ verbindet die Wohngebiete des Ortsteils Eckum mit den beliebten und stark frequentierten Einkaufsgebieten Mariannenpark und Center am Park. Jetzt hat die Gemeinde den Weg mit neuer Beleuchtung bestücken lassen, um die Sicherheit der Passanten zu erhöhen: Vier neue Leuchten für insgesamt knapp 5000 Euro wurden aufgestellt. Bürgermeister Martin Mertens betont: „Mit diesen Maßnahmen leisten wir einen Beitrag zur Sicherheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger – auch in Zeiten wie diesen, wo wir angesichts der Coronakrise in den Rathäusern viele Dinge neu regeln müssen.“