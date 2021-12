Jubiläum in Rommerskirchen : Sibilla Mlody feiert 100. Geburtstag im Caritashaus

Jubiläum in Rommerskirchen

Rommerskirchen Die Jubilarin ist auch im hohen Alter noch rüstig, das beeindruckte sogar den Bürgermeister. Wer sie kennt, der schätzt sie als begnadete Geschichtenerzählerin.

Wie die Gemeinde mitteilt, lebte die Jubilarin bis zum Alter von 88 Jahren im eigenen Haus. In ihrem Wohnbereich ist sie die einzige 100-Jährige. Regelmäßigen Besuch erhält sie u.a. von ihrem Sohn.

„Es war beeindruckend zu sehen, in welch guter Verfassung Frau Mlody ihren 100.Geburtstag feiern konnte“, sagte Mertens. Nach wie vor nimmt Mlody regen Anteil am Zeitgeschehen: So verfolgt sie täglich die Nachrichten und sieht gerne die „Aktuelle Stunde“ im WDR-Programm. Nicht allein die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritashauses schätzen sie zudem als begnadete Geschichtenerzählerin.