Feier in Rommerskirchen Seniorenpark carpe diem feiert 10-Jähriges

Eine Zäsur war für das carpe diem – wie für alle Seniorenheime – natürlich die Corona-Pandemie, die den älteren Menschen, aber auch dem Pflegepersonal viel abverlangt hat. Auch Todesfälle durch das Virus hat es im carpe diem Anfang 2021 gegeben. Durch die Impfungen konnten die Bewohner geschützt werden, mittlerweile sind die Folgen der Pandemie überwunden und Normalität ist eingezogen. Im Restaurant „Vier Jahreszeiten“ etwa gastieren wieder auch „Externe“, wie etwa örtliche Vereine und andere Gruppen. Auch was das Feiern angeht, steht das carpe diem nach den Worten des seit viereinhalb Jahren als Einrichtungsleiter in Rommerskirchen tätigen Dominik Solander inzwischen wieder bestens da: Das traditionelle Sommerfest und das herbstliche Kartoffelfest seien hier nur beispielhaft genannt. „Das carpe diem hat keine Anlaufzeit gebraucht, um in Rommerskirchen anzukommen. Auch für viele Bürgerinnen und Bürger, die keine Verwandten hier haben, ist es eine feste Größe im Ortsleben geworden“, sagt Bürgermeister Martin Mertens, der im Namen der Gemeinde zum Zehnjährigen gratulierte.