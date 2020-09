Sport in Rommerskirchen : Schwimmverein bindet Eltern beim Unterricht ein

Rommerskirchen So können auch die Nichtschwimmerkurse stattfinden, weil die Eltern den notwendigen direkten Kontakt zu ihren Sprösslingen im Gegensatz zu den Trainern haben dürfen.

Soweit, so gut. Doch Jahnke und ihre Mitstreiter machen sich Sorgen um die Kinder, die noch gar nicht schwimmen können. Deren Ausbildung ist in Coronazeiten nämlich mit einem gravierenden Hindernis verbunden: Nach Ansicht des Vereins funktioniert die Schwimmausbildung mit Anfängerkindern im Hinblick auf deren Sicherheit nur mit direktem Kontakt. Konkret: Jemand muss sich in „Griffweite" des Nichtschwimmers aufhalten, also mit im Becken sein. Auf Nachfrage hatte das Gesundheitsamt Grevenbroich dem Verein dazu mitgeteilt, dass Kurse ohne Einhaltung des Mindestabstandes und ohne Mund-Nase-Bedeckung nicht stattfinden dürfen. Das hätte das Aus für alle angebotenen Nichtschwimmerkurse bedeutet. Damit aber wollte sich die Schwimmgemeinschaft nicht abfinden, und tatsächlich wurde eine Lösung gefunden. Denn während die Trainerinnen und Trainer den Mindestabstand zu den Kindern einhalten müssen, gilt dies für die Eltern nicht. Deshalb lädt der Verein nun jeweils ein mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebendes Elternteil ein, zusammen mit dem Nachwuchs ins Becken zu steigen und als Tandem an den neuen coronabedingten „Begleiteten Nichtschwimmerkursen“ teilzunehmen.