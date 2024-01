Schulwechsel für Viertklässler Noch keine weiterführende Schule für Rommerskirchen

In wenigen Tagen geht das erste Schulhalbjahr zu Ende und Kinder der vierten Klassen müssen sich an einer weiterführenden Schule anmelden. Für Viertklässler aus Rommerskirchen bedeutet dies, dass sie eine Schule in einer der umliegenden Kommunen besuchen müssen. Rommerskirchen hat zwar drei Grundschulen – die Gillbachschule, die Kastanienschule in Hoeningen und die Gemeinschaftsgrundschule in Frixheim – aber keine weiterführende Schule. Immer wieder gibt es diesbezüglich Nachfragen von Eltern.