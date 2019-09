ÖPNV in Rommerskirchen : Fahrplan auf der Linie 879 wird zugunsten der Schüler geändert

Rommerskirchen Auf zahlreiche Beschwerden, auch in der jüngsten Ratssitzung, hat der BVR reagiert.

Folgende Änderungen werden kurzfristig, bzw. nach den Herbstferien umgesetzt: Zum Schulschluss um 15 Uhr wird ab kommendem Montag, 23. September, ein zusätzlicher Bus auf der Linie 879 eingesetzt. Dieser Bus startet um 15.15 Uhr an der Haltestelle an der Bergheimer Straße in Grevenbroich, hält um 15.19 Uhr am Amtsgericht und um 15.41 Uhr am Bahnhof in Eckum.