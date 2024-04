Schulen in Rommerskirchen Schülerzahl steigt in den kommenden Jahren

Auch in diesem Schuljahr sind die erste und zweite Klasse an der Schule zweizügig, in die erste Klasse gehen derzeit 35, in die zweite 44 Kinder. Für 2024/25 haben sich 43 Kinder an der Kastanienschule angemeldet. In der Gemeinschaftsgrundschule Frixheim haben sich für das Schuljahr 2024/25 46 Kinder (Vorjahr: 44), in der Gillbachschule in Rommerskirchen 84 Kinder (Vorjahr: 74) Kinder angemeldet. Die Gillbachschule wird wegen der hohen Anmeldezahl vierzügig mit 21 Kindern pro Klasse laufen.