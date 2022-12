Integration an Rommerskirchens Schulen Herausforderung „DaZ“- Unterricht

Kinder aus geflüchteten Familien, die nach Deutschland kommen und im schulpflichtigen Alter sind, müssen hier auch in die Schule gehen. Die Sprachbarriere stellt für die Kinder selbst, aber auch für die Lehrkräfte eine Herausforderung dar. Auch die drei Grundschulen in Rommerskirchen stellen sich dieser Herausforderung und bieten für die Kinder den Unterricht „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) an. Vor allem Kinder aus der Ukraine, aber auch Kinder aus anderen Ländern nehmen derzeit teil.