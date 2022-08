Notwendige Erneuerung : Balancier-Parcours für Gillbachschule in Rommerskirchen

Rommerskirchen Die Schüler freuen sich über ein neues Spielgerät auf dem Schulhof. Die alte Seillandschaft musste zuvor entfernt werden, weil sie marode war.

Viele Jahre lang konnten sich die Jungen und Mädchen der Gillbachschule am Nettesheimer Weg in den Pausen oder während des Offenen Ganztags in der Seillandschaft im rückwärtigen Bereich der Schule tummeln. Bis Anfang des Jahres eine routinemäßige Überprüfung ergab, dass der Zahn der Zeit an dem Spielgerät, insbesondere dessen hölzernen Bestandteilen, allzu sehr genagt hatte. Kurzum: Die Pfosten waren nicht mehr standsicher. Doch nun darf wieder nach herzenslust geklettert werden. Pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahrs konnte Bürgermeister Martin Mertens gemeinsam mit Schulleiterin Bärbel Zippenfennig und Monika Lange, der Leiterin des Familienbüros im Rathaus, das „Nachfolgemodell“ seiner Bestimmung übergeben.